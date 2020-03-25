Движение — это жизнь! Именно поэтому моушн-графика не сдает своих позиций с середины XX века и продолжает интенсивно набирать обороты. Мир в движении вдохновляет дизайнеров на создание анимированных историй — это и есть моушн-дизайн.

В России это направление считается новым, моушн-дизайнеры пользуются спросом. Так что вы сделали хороший выбор, если решили освоить эту профессию! В статье вы узнаете, чем моушн-дизайн отличается от обычной анимации, какие разновидности существуют и программы нужно освоить.

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Что такое моушн-дизайн

Моушн-дизайн – это создание компьютерной анимации, то есть движущихся объектов. Но чем же отличается моушн-графика от обычной анимации? Моушн-дизайн — это лишь разновидность анимации, в этой технике меньше сюжета и повествования.

Моушн-дизайн тесно связан с графическим дизайном. В качестве основного компонента выступает текст, объекты навигации на сайте, рекламные продукты. А персонажи могут помочь донести нужные факты до пользователей, вызвать эмоцию, но они не находятся в центре внимания.

Если вы хотите сделать на сайте вращающий логотип или оживить кляксу, из которой появится название проекта, — это и есть моушн-дизайн.

Анимация — это общее называние всех техник оживления статических объектов, будь то мультфильмы или компьютерная графика. А вот создание движущихся элементов веб-дизайна, графиков, презентаций — это разновидность анимации под названием моушн-дизайн.

Где можно применять моушн-дизайн

Моушн-дизайн лучше всего подходит для выделения фактов и иллюстрации того, что вы пытаетесь донести. С помощью моушн-дизайна можно представить услуги или продукты запоминающимся образом.

Реклама и SMM

Особенно активно моушн-дизайн используется в рекламных роликах для ТВ и социальных сетей. Посмотрите рекламу в моушн-технике для сингапурского приложения McDonalds.

В российском SMM моушн-дизайн — это один из трендовых приемов для привлечения внимания аудитории. Конечно, такие работы стоят дорого, но результат стоит того! SMM-специалисты гипермаркетов О’кей используют моушн-дизайн для презентации своей продукции. Анимация добавляет сочности!

Моушн-дизайн используется в интерактивных историях Инстаграм, чтобы вовлечь аудиторию и повысить лояльность к бренду. Еще простой моушн-дизайн можно применять в email-рассылках.

Маркетинг — одна из лучших сфер, где без моушн-дизайна не обойтись для продвижения проектов. Замечательно, если SMM-специалист обладает навыками моушн-дизайна, тогда стоимость его услуг значительно увеличивается и открывается возможность для сотрудничества с топовыми брендами.

Интерактивный дизайн

Анимированные логотипы, интересно сменяющиеся баннеры, всплывающие окна, выдвигающиеся рубрики — всё это тоже моушн-дизайн для улучшения взаимодействия пользователей на сайте или в мобильном приложении.

Обучающие проекты

Инфографики, кейсы, презентации, мастер-классы — любой обучающий контент можно интересно оформить в технике моушн-дизайн. Информация лучше усваивается, когда она визуально хорошо оформлена. Вместо скучных таблиц и картинок используйте моушн-дизайн. Конечно, все в таком формате не рассказать, но правила, рекомендации, списки лучше сделать в виде анимационного ролика.

В редакторе Canva можно сделать инфографики, презентации, кейсы с анимированными иллюстрациями из галереи.

Видеоклипы

Музыкальные клипы с применением моушн-графики становятся зрелищнее! В видеоклипе певицы Alseyda, видеопродакш от «Короче, Медиа», анимированны слова из песни. Получилось красиво! Моушн-дизайн дополнил общий смысл трека.

В редакторе Canva можно красиво оформить короткие ролики с помощью анимированных иллюстраций, стикеров и эффектов. Загрузите свое видео свадьбы в готовый шаблон Canva, чтобы получить красивый видеоролик. Нажимайте «Использовать этот шаблон».

Киноиндустрия

Моушн-дизайн первоначально появился именно в большом кино. После анимационной работы дизайнера Сола Басса для фильма «Человек с золотой рукой» моушн-дизайн в 1955 году стал «выходить в мир». Сол Басс сделал заставку к фильму, на которой белые линии обратили внимание зрителя на титры, а в конце сложились в изображение руки главного героя.

Динамические титры впечатлили Альфреда Хичкока, и моушн-графика стала прорывом в киноиндустрии. Сол Басс стал главным моушн-дизайнером тех лет, он делал анимированные титры еще для работ Хичкока, Кубрика и Скорсезе. Именно из кино вышел моушн-дизайн в рекламу и ТВ.

Если у вы ведете блог на YouTube, то используйте анимированную заставку, которая сделает ваш канал узнаваемым. Найдите подходящий вариант среди готовых шаблонов Canva или создайте в редакторе свой особенный дизайн. Используйте эффекты анимации, чтобы добавить динамики надписям и картинке.

Какие направления моушн-дизайна бывают

Моушн-дизайн многогранен, в чем и заключается его привлекательность. Здесь всегда будет куда развиваться и расти. Но в целом можно выделить 2 главных направления.

2D-анимация

2D – это анимация плоских объектов. Начинать карьеру в моушн-дизайне лучше с 2D-анимации, потому что ее проще освоить.

Пример залипательной 2D-анимации, которую мы нашли на Behance.

3D-анимация

3D – это анимация объемной реалистичной графики. Учтите, что программы для работы с 3D требовательны к ресурсам компьютера.

Эту 3D-анимацию мы тоже нашли на Behance. Сделать что-то похожее новичку в моушн-дизайне будет сложно.

Если говорить о конкретных видах деятельности, то вы можете поискать себя в создании:

рекламы;

видеопрезентаций;

анимации для сайтов и интерфейсов;

инфографики;

обучающих роликов;

игр;

мультфильмов;

титров, заставок, спецэффектов, трейлеров для кино и телевизионных программ.

С чего начать изучение моушн-дизайна

Моушн-дизайн – это не просто работа в программах. Чтобы стать востребованным специалистом, вам придется изучить еще несколько вещей. Начните обучение моушн-дизайну с графического дизайна:

А уже после этого изучайте основы анимации, мультипликации персонажей и видеомонтажа. Расширить кругозор и дополнительно прокачаться поможет изучение алгоритмов написания сценариев, основ иллюстрации, драматургии, видео– и фотосъемки. Пригодятся и знания по работе с клиентами, анализу целевой аудитории.

Почему в моушн-дизайне так важна типографика

Плохая типографика испортит любой ролик. Поэтому если вы планируете использовать в своих работах шрифты, познакомьтесь с ее основами.

Кстати, для анимированного текста в моушн-дизайне есть специальный термин – кинетическая типографика. Движущиеся и трансформирующиеся, появляющиеся и исчезающие буквы выглядят эффектнее обычного текста и привлекают больше внимания. Поэтому кинетическая типографика незаменима, если вам нужно вызвать эмоции и передать определенное настроение. Например, в рекламе или видео для соцсетей.

Завораживающая работа с типографикой от Roberto Warner.

С чего начинается процесс изготовления ролика или анимации

Просто открыть After Effects и сразу сделать крутую работу не получится. Сначала вас ждет стадия препродакшена – процесса подготовки к созданию видео или анимации.

Вам нужно:

Придумать идею, то есть что и для кого вы хотите сделать. Найти референсы – все, что нравится и вдохновляет: анимации, видео, иллюстрации, цветовые гаммы, шрифты и т.д. Ниже, в 10 пункте, мы указали сайты, где можно искать референсы. Создать сценарий, то есть подробно описать, что и когда будет происходить. Сделать раскадровку – зарисовать ключевые кадры. Если вы не очень хорошо рисуете, расположение объектов изображайте схематично.

И только после этого приступайте к созданию анимации или видео.

Какие программы подойдут для моушн-дизайна

Для моушн-дизайна пригодится знание разных программ. Для удобства мы разделили их на категории.

Графический дизайн и иллюстрация

Adobe Photoshop;

Adobe Illustrator.

Анимация

Adobe After Effects;

Adobe Animate;

Moho.

Видеомонтаж

Adobe Premiere Pro.

3D-моделирование

Cinema 4D;

Blender;

Autodesk Maya;

Autodesk 3ds Max.

Начать можно со связки Photoshop или Illustrator и After Effects. Постепенно пробуйте работать в других программах для моушн-дизайна, и со временем вы подберете идеальную лично для вас связку.

Как думаете, сколько программ понадобилось, чтобы сделать этот ролик?

Как ускорить и упростить создание анимации

В моушн-дизайне необязательно все делать вручную. Мы выбрали 5 лучших плагинов для After Effects, которые очень помогут начинающим.

Посмотрите, сколько разных частиц использовано в презентации плагина Trapcode Particular.

Где брать аудио для моушн-дизайна

Нельзя просто взять и использовать любую песню в своем ролике. Это нарушение авторских прав исполнителя, что наказуемо законом. К тому же, некоторые ресурсы, например, YouTube или Instagram, удаляют видео с лицензионными треками. Конечно, можно купить готовый трек или заказать его создание, но обычно это затратно.

Держите подборку сайтов с бесплатной музыкой и звуками!

Раздел с музыкой от icons8.ru — треки можно отсортировать по жанрам, темам и настроению.

Аудиобиблиотека от Youtube — доступна сортировка по жанрам, настроению, длительности, инструментам и необходимости указания авторства.

В этом обсуждении в группе VideoSmile собраны ссылки на ресурсы с музыкой, звуками и базами дикторов.

В аудиогалерее Canva — есть бесплатные и платные треки в редакторе в разделе «Музыка».

К этому ролику на канале Science Channel идеально подобрали эпичную музыку.

Где искать готовые материалы для моушн-дизайна

Не всегда обязательно делать анимацию и видео с нуля. Иногда проще использовать готовые решения. Воспользуйтесь этой подборкой готовых ресурсов для моушн-дизайна:

Mixkit – бесплатное стоковое видео, музыка и видеошаблоны;

Istockphoto – платный, качественный сток с видео, иллюстрациями, фотографиями, музыкой и анимацией;

Videohive . Это платный сток, где есть практически все – от 3D-анимации до заставок и анимированных логотипов;

Free3d – ресурс с платными и бесплатными 3D-моделями для Maya, 3ds Max, Blender, Cinema 4D и других программ;

Free3dmodelsstock – еще один бесплатный сток с 3D-моделями;

Adobe Stock – официальный сток Adobe, где есть фотографии, видео, анимация и 3D-модели.

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Что почитать моушн-дизайнеру

В начале обучения моушн-дизайну важно много читать. Советуем начать с этих книг:

«Профессия – аниматор», Ф. Хитрук. Из этой книги вы узнаете много полезного – от сути профессии до этапов создания мультфильмов. «Аниматор: набор для выживания. Секреты и методы создания анимации, 3D-графики и компьютерных игр». Книга британского аниматора Р. Уильямса, в которой он делится секретами анимации и тонкостями своей профессии. «Тайминг в анимации», Г. Уайтэкер, Д. Халас. В этой книге вы найдете основные законы и правила анимации. «Композиция кадра в кино и на телевидении», П. Уорд. Прочитав эту книгу вы поймете, как выстроить композицию кадра, узнаете больше о цветах и освещении.

Моушн-дизайн тесно связан с графическим дизайном. Поэтому дополнительно предлагаем вам ознакомиться с подборкой из 25 лучших книг для начинающих и опытных дизайнеров.

Что делать, если нет вдохновения

В творческих профессиях такое случается часто. Заходите на эти сайты и вдохновляйтесь:

Dribbble . Один из лучших сервисов для вдохновения. Здесь есть все – от анимации логотипов до 3D-роликов. Motionographer . Здесь можно не только посмотреть интересные работы по моушн дизайну со всего мира, но и почитать новости или интервью. Behance . Мы не могли не упомянуть про этот ресурс, ведь здесь столько всего!

Нашли понравившиеся примеры? А теперь займитесь чем угодно, только не работой. У вашего мозга будет время, чтобы проанализировать полученную информацию и выдать классные идеи. Вот тогда и приступайте к творчеству.

Яркие цвета и забавный сюжет в примере Linn Fritz на Motionographer.

Какие интересные техники моушн-дизайна можно попробовать

Если вы уже с легкостью создаете простые анимации и видео, попробуйте сделать что-то посложнее.

Морфинг

Морфинг – это когда один объект плавно перетекает в другой. Яркий пример морфинга – когда один человек плавно превращается в другого, как в конце клипа Майкла Джексона «Black Or White».

Эта анимация создана 18 людьми более чем на 900 листах бумаги!

Ликвид-моушн

Наверняка вы видели ролики, в которых одни объекты плавно «перетекают» в другие, и все это дополняется каплями или брызгами, имитируя жидкость. Это и есть ликвид-моушн, от английского «liquid» – «жидкость».

Качественно сделанный ликвид-моушн от Alena Hovorkova.

Стоп-моушн

Стоп-моушн часто встречается в рекламе и старых мультфильмах. Это техника моушн-дизайна, которая подразумевает резкое перемещение предметов в кадре.

Креативный пример ролика в стиле стоп-моушн Вы можете научиться делать ролики в стоп-моушн в редакторе Canva, для этого читайте наше руководство по созданию видео и стильных коллажей.

Как стать успешным моушн-дизайнером

Секрет успеха известных моушн-дизайнеров – в индивидуальном стиле. Проанализируйте их работы, и вы поймете, что узнаваемый стиль есть у каждого. Не беда, если в начале карьеры у вас не будет собственного стиля. Он обязательно появится со временем, но только если упорно практиковаться и постоянно анализировать работы других моушн-дизайнеров.